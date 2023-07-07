Dolar yeni günde tarihi rekor kırdı! MÜSİAD Başkanı 'dolar 30 liranın üstüne çıkabilir' dedi
Türkiye güne iğneden ipliğe yeni vergi artışlarıyla başlarken, dolar da tarihi rekor kırdı. 26 lira 19 kuruş seviyesini gören dolarla ilgili MÜSİAD Başkanı'ndan da şok bir tahmin geldi. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, doların yıl sonunda 30 lira olmasını beklediklerini açıkladı.Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 26,10 liradan, avro 28,42 liradan güne başladı. Ardından tırmanışa geçen dolar 26,19 TL ile tarihi rekor kırdı. Doların rekoruna euro da eşlik etti. Dolar daha sonra 26.11 lira, euro da 28.46 liraya geri çekildi.
Yıl sonuna doğru 30 liranın üzerine...
Dolardaki yükseliş sürerken MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, döviz kurundaki ani yükselişi beklemediklerini ifade ederek, yıl sonuna doğru doların 30 liranın üzerine çıkabileceğini düşündüklerini belirtti.
Dolarda ani yükseliş beklemiyorduk
Asmalı, Habertürk TV'ye verdiği röportajda, "Döviz kurunda yaşanan bu ani yükselişi beklemiyorduk. Ancak son artışlarla birlikte yıl sonunda doların 30 TL'yi biraz aşabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.