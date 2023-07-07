2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Temmuz–Aralık bedelli askerlik döneminde ödenecek tutar belli oldu!

SEYYANEN ZAMDAN ETKİLENMEDİLER

Temmuz ayında memur maaşlarına yüksek zam yapılacağı daha önce açıklanmıştı ancak zammın nasıl yapılacağı belli değildi. Bu nedenle bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler çok yüksek ücretlerle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyorlardı.