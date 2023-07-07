2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Temmuz–Aralık bedelli askerlik döneminde ödenecek tutar belli oldu!
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zamlı memur maaşı hesaplarının belli olmasıyla birlikte yeni bedelli askerlik tutarı da netleşti. Peki yeni bedelli askerlik ücreti için ne kadar oldu? İşte Temmuz 2023 itibarıyla yapılacak başvurular için bedelli askerlik tutarı...
Bedelli askerlik, 2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Vatani görevini yerine getirmekten kaçınmamakla birlikte çalışmakta olduğu işini kaybetmek istemeyen gençlere, asteğmen maaşının 6 aylık tutarına karşılık gelen ücret ödemek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirme imkânı sağlandı.
Önceki yıllardaki uygulamaların aksine 2019’da başlatılan kalıcı bedelli askerlikte gençler ücret ödemenin yanı sıra bir aylık temel askerlik eğitimi alıyorlar.
Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.
SEYYANEN ZAMDAN ETKİLENMEDİLER
Temmuz ayında memur maaşlarına yüksek zam yapılacağı daha önce açıklanmıştı ancak zammın nasıl yapılacağı belli değildi. Bu nedenle bedelli askerlik yapmayı planlayan gençler çok yüksek ücretlerle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyorlardı.