Formula 1'de sıra Büyük Britanya Grand Prix'sinde

Formula 1'de heyecan bu hafta sonu yapılacak Büyük Britanya Grand Prix'siyle devam edecek.

Abone ol

Formula 1'de sezon Büyük Britanya'daki yarış ile devam edecek. Büyük Britanya Grand Prix'si, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesinde bulunan 5.9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Sıralama turları yarın TSİ 17.00'de yapılacak. Yarış ise 9 Temmuz Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Büyük Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

1. Max Verstappen (Hollanda): 229 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 148

3. Fernando Alonso (İspanya): 131

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 106

5. Carlos Sainz (İspanya): 82