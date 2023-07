Engel oranı yüzde 40-69 olanlar kaç para engelli maaşı alacak? Yeni engelli maaşları 2023

Memur ve emekliye yapılan enflasyon zammının ardından gözler 6engelli maaşılarına çevrildi. Emekli ve memur zamlarının ardından birçok kalemde de artış olacak. Artış olacak kalemlerden biri de engelli maaşılarına olacak. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlar şu anda 1.594 lira aylık alıyorlar ve bu tutar 1.873 liraya çıkacak. Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların aylıkları ise 2.821 liraya yükselecek. Şehit yakını ve gazilere de zam yapılacak.

Memur ve emekliye yapılan enflasyon zammı sonrası birçok kalemde de artış meydana geldi. Devlet tarafından ödenen engelli maaşlarına da zam yapıldı. Engel durumuna göre farklı miktarlarda ödenen engelli maaşılarına ağustos ayında geçerli olacak zam yapılacak. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlar şu anda 1.594 lira aylık alıyorlar ve bu tutar 1.873 liraya çıkacak.

Engelli Aylığı nasıl bağlanır?

2022 maaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) tarafından en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hiçbirine tabi olmayan ve muhtaçlığı ilgili SYDV'ler tarafından belgelenen 18 yaşından büyük engellilere ya da 18 yaşından küçük engelli yakını bulunanlara verilen maddi bir haktır.

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlar şu anda 1.594 lira aylık alıyorlar ve bu tutar 1.873 liraya çıkacak. Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların aylıkları ise 2.821 liraya yükselecek. Şehit yakını ve gazilere de zam yapılacak.

Bu koşulları taşıyanlar bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yaparak 2022 sayılı yasa gereğince aylık bağlanmasını talep edebilirler. Başvuru sonrası gelir kriterleri değerlendirilir. Hanenin toplam gelirini(menkul-gayrimenkul), hanede ikamet eden kişi sayısına bölündüğünde net asgari ücretin üçte birini geçmemesine dikkat edilir. 2022 engelli maaşları aylık olarak verilmektedir. 2022 aylığında engelliler için engel oranına göre 2 kademe söz konusudur: %40 ila %69 arasında engel oranına sahip engelli maaşı ve %70 ve üzeri engel oranına sahip engelli maaşı. %70 ve üzeri engel oranına sahip engelliler %40 – %69 engel oranına sahip engellilere oranla daha yüksek aylık almaktadırlar.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar, isteğe bağlı prim ödeyenler, tarım sigortalısı ile birlikte kuruma prim ödeyenler engelli aylığı alamamaktadır.

Engelli aylığını kimler alır?

%40-69 Engelli aylığı:

18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,

%40-%69 arası engelli olan,

%70 ve Üzeri Engelli Aylığı;

18 yaşından büyük olan,

%70 ve üzeri engelli olan,

Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan.

Engelli Aylığı Hesaplara Ne Zaman Yatıyor?

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü yatıyor.

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü yatıyor.

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü yatıyor.

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü yatıyor.

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü yatıyor.