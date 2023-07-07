Fethiye'de 1 buçuk ay önce kaybolan Avustralyalı turistin akıbeti kötü çıktı

Tatil için Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen ve 24 Mayıs’ta kaybolan Avustralyalı Nil Cooper Kelebekler Vadisi yakınlarında ölü bulundu.Abone ol
Fethiye’de 1,5 aydır kayıp olarak aranılan Avustralya'lı turistin cesedine ulaşıldı. Tatil için Fethiye'ye gelen Avustralyalı Neil Cooper yürüyüş için çıktığı Kayaköy'den 24 Mayıs’ta son mesajını atmış o günden bu yana aranıyordu.
Avustralyalı Cooper’in cansız bedenine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri tarafından Fethiye Kelebekler vadisinin üst bölgesinde ulaşıldı.
Cooper’in yaklaşık 30 metre yükseklikten düştüğü tahmin ediliyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Uzman isim uyardı: Oralarda 100 mm üzeri yağış bekleniyor! Meteoroloji, İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verdi