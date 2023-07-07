BIST 6.193
DOLAR 26,10
EURO 28,41
ALTIN 1.606,22
HABER /  EKONOMİ

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları düştü! Son 12 yılın en büyük yıllık düşüşü!

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları düştü! Son 12 yılın en büyük yıllık düşüşü!

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları haziranda yüzde 2,6 ile Haziran 2011'den beri yıllık bazdaki en büyük düşüşü kaydetti.

Abone ol

İngiliz konut kredi kuruluşu Halifax Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarındaki düşüş mayısta yüzde 1,1 seviyesindeyken, haziranda yüzde 2,6 oldu.

Böylece, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatlarında haziranda son 12 yılın en hızlı yıllık düşüşü kaydedildi.

Ortalama konut fiyatları aylık bazda ise haziranda yüzde 0,1 azalarak, üst üste üç ay geriledi.

Ülkede ortalama bir konut fiyatı 285 bin 932 sterlin olurken, bu rakam fiyatların zirve yaptığı Ağustos 2022'de 293 bin 992 sterlindi.

Yeni yapılan konut fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 artış göstermesine rağmen, fiyatlardaki büyüme hızı son üç yılın en düşük seviyesine indi.

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ortalama konut fiyatlarında haziranda aylık bazda çok düşük bir gerileme görüldüğünü belirterek, "Yıllık bazda ise Haziran 2011'den beri yüzde 2,6, bir başka deyişle 7 bin 500 sterlin ile, en büyük düşüş görüldü.

Son rakamlar, ekonomik belirsizlik karşısında belli oranda bir istikrar olduğunu gösterirken, konut piyasası borçlanma maliyetlerindeki oynaklığa karşı hassas olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kinnaird, İngiltere Merkez Bankası'nın geçen ayki 50 baz puanlık faiz artışının mortgage faizi oranlarında büyük bir sıçramaya neden olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Engel oranı yüzde 40-69 olanlar kaç para engelli maaşı alacak? Yeni engelli maaşları 2023
Engel oranı yüzde 40-69 olanlar kaç para engelli maaşı alacak? Yeni engelli maaşları 2023
Fethiye'de 1 buçuk ay önce kaybolan Avustralyalı turistin akıbeti kötü çıktı
Fethiye'de 1 buçuk ay önce kaybolan Avustralyalı turistin akıbeti kötü çıktı
Judoda kadın genç ve ümit milli takımlar Trabzon'da ortak kamp yapıyor
Judoda kadın genç ve ümit milli takımlar Trabzon'da ortak kamp yapıyor
15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak
15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak
Ankara Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası "kardeş oda" oldu!
Ankara Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası "kardeş oda" oldu!
Yunanistan sınırından geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 kişi yakalandı!
Yunanistan sınırından geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 kişi yakalandı!
Haziranda aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Haziranda aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı forma numarası belli oldu iddiası
Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu ikiye katladı forma numarası belli oldu iddiası
Engelli maaşları zam geldi, temmuz zamlı son rakam kaç para oldu?
Engelli maaşları zam geldi, temmuz zamlı son rakam kaç para oldu?
Dolar yeni günde tarihi rekor kırdı! MÜSİAD Başkanı 'dolar 30 liranın üstüne çıkabilir' dedi
Dolar yeni günde tarihi rekor kırdı! MÜSİAD Başkanı 'dolar 30 liranın üstüne çıkabilir' dedi
Angelina Jolie'den şoke eden ırkçılık itirafı! "Beyaz olmayan çocuklarıma yanlış tanı konuyor"
Angelina Jolie'den şoke eden ırkçılık itirafı! "Beyaz olmayan çocuklarıma yanlış tanı konuyor"
AK Parti'nin 'af' teklifi belli oldu! Torba kanun içerisine konulan infaz indirimi kimleri kapsıyor?
AK Parti'nin 'af' teklifi belli oldu! Torba kanun içerisine konulan infaz indirimi kimleri kapsıyor?