Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlar kaç para zam alacak? Yeni engelli maaşları zammı

Memur ve emekliye yapılan enflasyon zammı sonrası birçok kalemde de artış meydana geldi. Devlet tarafından ödenen engelli maaşlarına da zam yapıldı. Engel durumuna göre farklı miktarlarda ödenen engelli maaşılarına ağustos ayında geçerli olacak zam yapılacak. Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların aylıkları ise 2.821 liraya yükselecek

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Emekli ve memur zamlarının ardından birçok kalemde de artış olacak. Artış olacak kalemlerden biri de engelli maaşılarına olacak. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanlar şu anda 1.594 lira aylık alıyorlar ve bu tutar 1.873 liraya çıkacak. Engel oranı yüzde 70 ve üzerinde olanların aylıkları ise 2.821 liraya yükselecek. Şehit yakını ve gazilere de zam yapılacak.

Yaşlılık Aylığı alan bir kişi Engelli Aylığından faydalanabilir mi?

Yaşlılık aylığından faydalanan kişi yetkili sağlık kuruluşundan %70 ve üzeri bir engel oranına sahip rapor aldığı takdirde engelli aylığından da faydalanabilir. %70 oranının altında ise sadece yaşlı aylığı bağlanabilir. 65 yaşından önce %40-69 arası engelli aylığı bağlananların aylığının ödenmesine devam olunur.

Engelli Aylığı alabilmek için sadece Engelli Raporu yeterli olur mu?

Hayır, yeterli değildir; aynı zamanda engellinin çalışmaması veya emekli olmaması, nafaka bağlanmamış veya bağlanabilecek durumda olmaması ve hane içinde kişi başına düşen gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması gerekmektedir.