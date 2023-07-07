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Zonguldak'ta şap paniği: 120 köy karantina ve gözetim altına alındı!

Zonguldak'ta şap paniği: 120 köy karantina ve gözetim altına alındı!

onguldak'ta şap hastalığı nedeniyle 120 köy karantina ve gözetim altına alındı. Köylerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılırken, ekiplerin aşılama çalışmaları da aralıksız sürüyor.

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Zonguldak'ın Kdz. Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerine bağlı bölgelerde şap hastalığı tespit edildi. Hastalık sebebiyle il genelinde yaklaşık 120 köy karantinaya alındı.

Şap hastalığı görülen bölgelerin 3 kilometre çevresi koruma bölgesi ilan edilirken, 10 kilometrelik alandaki köyler gözetim altına alındı. Şap hastalığı tespit edilen bölgelere hayvan giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Koruma ve gözetim altına alınan bölgeler levhalarla işaretlenirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan, şap hastalığı çıkan bölgelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. İl genelinde olduğu gibi Çaycuma ilçesinde de aşılama işlemleri devam ediyor. Hiç vakaya rastlanılmayan ilçede 2023 yılının ilkbaharına kadar 18 bin 645 hayvanın aşılandığı belirtilirken, aşılama gerçekleşme oranı yüzde 96,61 oldu. Vatandaşlar başarılı çalışmaları nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

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