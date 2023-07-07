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Binicilikte bir ilk! Başarılı performans sporcuları lisede yetişecek!

Binicilikte bir ilk! Başarılı performans sporcuları lisede yetişecek!

Türk binicilik tarihinde bir ilk hayata geçirilerek Kastamonu Spor Lisesi'nde binicilik ana branş olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenci alacak.

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Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca atlara en büyük kıymeti Türklerin verdiğini belirtti. Türk topluluklarının atları yük taşımacılığı, tarım, spor ve savaşlarda yoğun olarak kullandığını anlatan Tuncer, federasyonun kuruluşunun 100. yılında bir ilki hayata geçirdiklerini vurguladı.

Üniversitelerde ilk kez 2002-2003 öğretim yılında atçılık ve antrenörlük programı kurulduğunu, akademiden destek alınıp sektöre birçok yetişmiş gençlerin kazandırıldığını anımsatan Tuncer, şöyle konuştu:

"Devamında ise uzun bir çalışmanın sonucunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'sporu tabana yayıyoruz' sloganı çerçevesinde tarihimizde bir ilki Kastamonu'da gerçekleştiriyoruz. Spor Lisesi bünyesinde binicilik branşı ana branş olarak 2023-2024 eğitim öğretim döneminde eğitime başlayacak şekilde onaylanmış ve yayımlanmıştır. Görevi devraldığımızdan bu yana birçok verimli projeyi kazandıran yönetimimiz, böyle önemli bir projeyi de alnının teriyle hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyor."

"Gençlerimiz okullarda at sevgisini öğrenerek, disiplinli bir şekilde yetişecek"

Biniciliğin okullara girmesinin önemli olduğunu ve liselerden performans sporcularının yetişeceğini belirten Tuncer, "Başarılı sporcularla biniciliği yaygınlaştıracağız. Gençlerimiz okullarda at sevgisini öğrenerek, disiplinli bir şekilde yetişecek. Zamanı geldiğinde de işinin başına dönecek. Sporcularımız başarılarıyla ekonomik anlamda hayatlarını da şekillendirmiş olacak. Türkiye'de şu andaki iyi sporcular biniciliğin içinden geliyor. Yetenek taramalarıyla yeni biniciler çıkacak. Okul projesi Türk biniciliğinin gelişimini sağlayarak, geleceğini de eğitim ve bilgiyle donatarak sistemli bir hale getirecek." değerlendirmesini yaptı.

Spor Lisesi projesinde Kastamonu'nun pilot bölge olarak seçildiğini, ilerleyen dönemlerde projenin genişletilerek diğer illere de yaymayı hedeflediklerini vurgulayan Tuncer, "Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli, ahlaklı elit sporcuların ortaya çıkarılarak ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil edebilmeleri için bütün gücümüzle çalışmaya, üretmeye, bıkmadan usanmadan devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Tuncer, biniciliğin diğer paydaşları hakem, antrenör, sporcu, seyis ve nalbantların da yer aldığı yeni ulusal ve uluslararası projeleri yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıklarını anlattı.

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