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Türk somonu ihracatı katlanarak artıyor! 40 ülkeye satılıyor!

Türk somonu ihracatı katlanarak artıyor! 40 ülkeye satılıyor!

İç sulardaki kurulu çiftliklerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki deniz kafeslerine aktarılarak burada yetiştirilen Türk somonu ihracatı, yılın ilk yarısında artış trendini sürdürdü.

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AA muhabirinin, Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin Ocak-Haziran 2022 dönemi Türk somonu ihracatı, 123 milyon 722 bin 151 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde ise ihracat yüzde 32 artarak 163 milyon 33 bin 492 dolara ulaştı.

Her geçen yıl üretimi artan Türk somonunun ihracatı, miktar olarak da 2022'nin ilk yarısında 16 bin 774 ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 35 artışla 22 bin 623 ton oldu.

Türkiye'den ocak-haziran döneminde 40 ülkeye Türk somonu satıldı. Rusya Federasyonu 94 milyon 394 bin 585 dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 28 milyon 927 bin 945 dolarla Almanya, 12 milyon 345 bin 854 dolarla Beyaz Rusya izledi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı Malezya, Ukrayna, Dubai, Bulgaristan, Katar, Fransa, Azerbaycan, İspanya, İsrail ve Kuveyt'e de bu dönem Türk somonu ihraç edildi.

- "Hedefimiz yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlayabilmek"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, Türk somonunun önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Türk somonu ihracatının katlanarak arttığına dikkati çeken Kobya, söz konusu sektör ihracatının yıl sonuna kadar artış trendini sürdüreceğine inandıklarını vurguladı.

Kobya, pazar çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini aktararak, bu kapsamda pazar ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Yapılan çalışmaların, gelecek dönemde ihracata daha da olumlu katkı yapacağını belirten Kobya, "Türk somonunda en büyük pazarımız Rusya Federasyonu. Onun yanında özellikle Çin Halk Cumhuriyeti, ABD ve Kanada gibi somon tüketiminin yüksek olduğu pazarlara yoğunlaşacağız. Hedefimiz yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlayabilmek." dedi.

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