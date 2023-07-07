Türkiye'ye kaçak sokulan 46 papağan korumaya alındı

Samsun'da minibüs şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın ne kadar suyu kaldı? Barajlarda son durum ne?

Bakan Mehmet Özhaseki 'Yerinde Dönüşüm' projesinin detayları duyurdu! Konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL