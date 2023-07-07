Kalçasını, elini ve çenesini kırmışlar YPG'nin vahşeti ortaya saçıldı

Tel Abyadlı Abbas el-Halaf, Suriye'nin Rakka kentinde PKK/YPG'li teröristlerce alıkonulan kalp ve şeker hastası kardeşi Muheydi el-Halaf'ın işkence sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, "Uluslararası topluma sesleniyorum: Kardeşimin katillerinden hesap sorulmasını istiyorum. Kardeşimin çocukları babasız kaldı." dedi.

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Tel Abyad sakinlerinden 45 yaşındaki kalp hastası Muheydi el-Halaf, Eylül 2022'de doktoruna muayene için Rakka kent merkezine gitti.

Terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Rakka'ya geçmesinin ardından ailesi, tüm çabalara rağmen Halaf'tan uzun süre haber alamadı.

Aile, PKK/YPG'li teröristlerin hapishanelerinden salıverilen kişi aracılığıyla Halaf'ın da teröristlerce alıkonulduğu ve sağlık durumunun çok kötü olduğu bilgisine ulaştı.

Halaf, kalp ve şeker hastası olduğu halde yaklaşık 8-9 ay ailesi ve çocuklarıyla görüştürülmedi.

Terör örgütü, 16 Mayıs'ta yaşamını yitiren Halaf'ın ölümünden ancak bir hafta önce bazı yakınlarıyla görüşmesine izin verdi.

Halaf'la görüşen yakınları, mağdurun işkenceye maruz kaldığını ve yürümekte zorlandığını belirtiyor.

Üç çocuk babası Halaf'ın cenazesi, vefatından bir gün sonra ailesine teslim edildi.

Mağdurun yakınları, Rakka'ya giden Halaf'ın eşi ve çocuklarının hayatlarını tehlikeye atmamak amacıyla Tel Abyad ilçesine dönene kadar olayın sosyal medya ortamlarında duyurulmasını istemedi.

"Kardeşimin çocukları bayramı yaşamadı"

Mağdurun abisi Abbas el-Halaf, AA muhabirine, PKK/YPG'li teröristlerin ilk başta alıkoyma olayını inkar ettiklerini belirterek, "Ancak hapisten çıkan bir tandık aracılığıyla kardeşimin durumundan haberimiz oldu." dedi.

Halaf, kalp ve şeker hastası kardeşinin hiçbir askeri grupla bağlantısının bulunmadığını ve sadece tarlasında çiftçilik yaparak yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Kardeşinin ölümünden bir hafta önce ziyaretine giden eşi ve çocuklarını gördüğünü ancak hastalığı ve maruz kaldığı işkence dolayısıyla onları tanıyamadığını anlatan Halaf, "İşkenceden yürüyemediğini görmüşler. Sedye üzerinde yatıyormuş. Hasta bir insan nasıl işkenceyle öldürülür? Kardeşimin çocukları bayramı yaşamadı." diye konuştu.

"Ona öldüresiye işkence etmişler"

Kardeşinin cenazesini teslim aldığında ayağında yara, sırtı ve kolunda darp izlerinin olduğunu söyleyen Halaf, "Kalçasını, elini ve çenesini kırmışlardı. Cesedin her yerinde morarmalar vardı. Ona öldüresiye işkence etmişler." dedi.

Halaf, "Uluslararası topluma sesleniyorum: Kardeşimin katillerinden hesap sorulmasını istiyorum. Kardeşimin çocukları babasız kaldı. Günahları neydi bu çocukların?" ifadelerini kullandı.