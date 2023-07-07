Dolar ve Euro uçuyor rekor geldi! 7 Temmuz 2023 piyasalarda son durum

Türkiye yeni güne vergi ve harçlarda büyük artışlarla başlarken, dolar da 26,19'u görerek rekor tazeledi. Şu sıralar dolar 26,10 liradan işlem görürken Euro da 28 liranın üzerine bulunuyor. Gözler ABD'den gelecek veride...

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Dolar ve Euro'da yükseliş hız kesmiyor. Yatırımcılar haftanın son işlem gününde dolar ne kadar, Euro ne kadar araştırmaları devam ediyor.

Dolar/TL, yeni güne de yatay seyirle başlamasının ardından 26,1090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 28,3740'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 33,2500'dan satılıyor.

Dolar endeksi 103,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,0870 seviyesinde.

Analistler ne diyor?

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.