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Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor

Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor

CHP'nin ağır abilerinden Hikmet Çetin de Kemal kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. "Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor" diyen CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, “Keşke SHP’yi kapatmasaydık" dedi. 

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Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik zehir zemberek açıklamalar geldi. Fatih Altaylı'ya konuşan Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının yeterli olmadığını söyledi. "Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu" diyen Fatih Altaylı, Çetin ile olan görüşmesini şöyle aktardı:

İstifasını istiyorsun ama etmez

- Sen Kemal Bey’in istifasını istiyorsun ama etmez” dedi. Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu.

CHP'nin sağa en yakın ismi...

- CHP içinde sağa en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin’e göre Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyordu ve neredeyse bunun bir 'proje' olduğuna inanacaktı.

Keşke SHP'yi kapatmasaydık...

- 'Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz' dedi.

- Siyasetteki yaşayan en büyük tecrübe olarak muhtemelen haklı idi.

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