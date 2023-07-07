Emekli aylıklarına ek zam geliyor! En düşük maaş kaç lira oluyor? İşte masadaki rakamlar...

Örneğin bir SSK emeklimizin maaşı 5 bin TL ama bu emeklimiz 7500 TL’den aşağı almıyor. 2500 TL tamamlama ücreti veriliyor. Kişinin kök maaşı 5000 oluyor. Gelen artışlar kök maaşa oluyor. Diyelim ki yüzde 20 artış yapıldı 6 bin TL’ye çıktı. Kök ücreti 6 bin TL’ye çıktı bu sefer 1500 TL tamamlama ücreti veriliyor.