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Depoları doldurun çok daha pahalı satılacak! Pompaya çifte zam geliyor 7 Temmuz güncel benzin, motorin litre fiyatı

Depoları doldurun çok daha pahalı satılacak! Pompaya çifte zam geliyor 7 Temmuz güncel benzin, motorin litre fiyatı

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. Dolar kurundaki artışla birlikte zam üstüne zam gelen akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV ve KDV zammı geliyor. Motorine dün 87 kuruş zam gelmiş benzinde ise herhangi bir değişiklik olmamıştı.

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Akaryakıt fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Dün motorinin fiyatı  pahalanmıştı önümüzdeki günlerce araç sahipleri çifte zam ile sarılacak. Akaryakıtta katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. Sözcü'de yer alan habere göre böylece, akaryakıt fiyatlarına bir de çifte vergi zammı gelmiş olacak.

ÖTV’den 40 kuruş zam

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

Oto gazın ÖTV'si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.

KDV’den de 40 kuruş zam

10 Temmuz itibarıyla KDV’nin yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmesiyle de benzin ve motorinin litresinde yaklaşık 40’ar kuruşluk zam olacak.

ÖTV zammıyla birlikte litrede motorin ve benzinde toplamda yaklaşık 80’er kuruşluk zam olacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,78 TL, Ankara'da 25,23 TL, İzmir'de 25,35 TL seviyesinde bulunuyor.

28 Mayıs'ta yapılan seçimin ikinci turu sonrasında motorine toplamda yüzde 28 oranında zam geldi.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul'da 26,19 TL, Ankara'da 26,64 TL, İzmir'de 26,67 TL seviyesinde bulunuyor.

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