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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

AK Parti'de atamalar gerçekleştirildi. Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı. İşte o isimler...

AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle 6 il başkanlığına atama yapıldı.

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

Kayseri İl Başkanlığına Fatih Üzüm

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

Samsun İl Başkanlığına Mehmet Köse

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AK Parti'de flaş atamalar! Hangi il başkanlığına kim getirildi?

Gaziantep İl Başkanlığına Murat Çetin

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