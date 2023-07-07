"Danışmanım" dedi, CHP yalanlayınca çılgına döndü! Gökşen Anıl Ulukuş: Kılıçdaroğlu'na en az 4 kere sordum...

CHP'de "Değişim" tartışmaları sürerken şimdi de danışman kavgası gündeme geldi. Gökşen Anıl Ulukuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu paylaşınca tartışmanın fitili ateşlendi. CHP yönetiminin iddiaları reddetmesi üzerine Gökşen Anıl Ulukuş çok sinirlendi. Hem partiyi hem de Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

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Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığına getirildiğini 4 Temmuz tarihinde Twitter hesabından ilan etmişti. Twitter'dan mesajını paylaşan Ulukuş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum." demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, geçmişte Zafer Partisi’nde görev alan Gökşen Anıl Ulukuş'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından danışman olarak atandığına dair haberleri yalanlayan açıklama yaptı.

CHP, söz konusu açıklamasında Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında 4 Haziran'dan sonra danışman atanmadığını kaydetti. İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın da “Dış politikadan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” görevine devam ettiği belirtildi.

Biyografisinde yer alan 'danışman' ifadesini sildi

Ulukuş, resmi Twitter biyografisinde "CHP Genel Başkan Danışmanı" ifadesini kaldırdı.

Ulukuş'tan açıklama: En az 4 kere sordum, CHP’ye yakışmıyor

Ulukuş CHP'nin açıklamasının ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Genel Başkan’a danışmanları görevden alması sonrası en az 4 kere “Ben hâlâ danışman mıyım?” diye sordum. Her seferinde “burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et.” cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk. Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! “Gerçeği yansıtmıyor” şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor.

“Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun.” Zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP’li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP’nin altı okuyla problemi olanlar CHP’li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP’nin kurucu iradesidir.

Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var. CHP’yi Milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP’de biri “Çok Milliyetçi” olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz.

Son olarak, Atatürk’ün başlattığı Türk Devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır."

Nevşin Mengü: Gökşen Ulukuş'a danışmanlığı imzalı bir şekilde bildirildi

Gazeteci Nevşin Mengü, Ulukuş'un danışmanlığının imzalı bir şekilde kendisine bildirildiğini aktararak, "31 Mayıs'ta Gökşen Anılkuş'a danışmanlığı imzalı bir şekilde bildirildi. Kemal bey'in gelen baskılara dayanamadığı anlaşılıyor. Anlaşılan partide temel sorun bu, önü arkası düşünülmeden aceleyle bazı adımlar atılıyor. Sonra da atılan bu adımların arkasında durulmuyor." yorumunu yaptı.

CHP içinde tartışmalara neden olmuş, Ulukuş tweet'ini silmişti

Ulukuş, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na hakaretler ettiği tweet'ini silmişti. Ulukuş söz konusu tweet'inde Tanrıkulu'na Irak Kürdistan Bölge Yönetimi bayrağıyla ilgili sözleri üzerine "şerefsiz", "namussuz", "terör destekçisi" gibi ağır hakaretler etmişti.

Ulukuş'un siyasi geçmişi: Ulukuş, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile çalışmış bir isim Zafer Partisi’nin kurulmadan önce kullandığı Ayyıldız Hareketi ismi, parti kurulduktan gençlik yapılanmasının ismi olmuştu. Ulukuş, 5 Ekim 2021’e kadar hareketin başkanlığını yürüttü. Daha sonra görevinden istifa eden Ulukuş, Kılıçdaroğlu’yla çalışmaya başladı. Ulukuş, Kılıçdaroğlu’nun ülkücülerle bir araya geldiği etkinliklerde konuşmalar yapmıştı.