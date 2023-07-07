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TFF tanıttı! İşte 2023-2024 sezonunda liglerde kullanılacak top

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF tanıttı! İşte 2023-2024 sezonunda liglerde kullanılacak top

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonunda profesyonel liglerde kullanılacak topu tanıttı.

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TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Puma'nın Türkiye'deki profesyonel liglerin top sponsoru olmasının ardından yeni Puma Orbita topu, taraftarların beğenisine sunuldu.

Topta, geometrik desenler ve geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motifler yer alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor.

"FIFA Quality Pro" statüsünü de taşıyan top, tasarlanan ideal küre formu sayesinde maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor.

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