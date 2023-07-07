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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'a büyük ödül!

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'a büyük ödül!

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'a Çin'in mühendislik, bilim ve teknoloji alanında en yüksek uluslararası ödülü olan "Yabancı Akademisyen" unvanı verildi.

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IEA'nın açıklamasına göre, Birol'a ödülü Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında takdim edildi.

Birol'un ekonomi, mühendislik ve enerji konularında uluslararası işbirliğine verdiği katkıyı onurlandırmak için Çin Mühendislik Akademisi tarafından verilen "Yabancı Akademisyen" ödülü, ülkenin mühendislik, bilim ve teknoloji alanında en yüksek uluslararası ve yaşam boyu onur ödülü olarak biliniyor.

Bu unvanla Birol, Çin Mühendislik Akademisi'nin de resmi bir üyesi oldu.

IEA'nın açıklamasında ödül törenindeki ifadelerine yer verilen Çin Mühendislik Akademisi Başkanı Li Xiaohong, Birol'un akademiye katılışından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Birol'un enerji mühendisliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomi alanındaki seçkin hizmetlerini herkes biliyor. Kendisinin IEA'deki çalışmaları, dünyanın her yerindeki ülkeler arasında enerji, bilim ve teknoloji alanında uluslararası işbirliğini ve alışverişi geliştirmek için kritik öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Birol ise ödülü almaktan onur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"IEA İcra Direktörü olarak atandığımda, tüm büyük gelişmekte olan ekonomilere kurumun kapılarını açmayı öncelik olarak belirledim ve ilk resmi ziyaretimi Çin'e yaptım. Çin, mühendislerin topluma yaptıkları değerli katkıları çok iyi biliyor. Mühendisler ve geliştirdikleri uzmanlık, küresel enerji dönüşümün temeli. Mühendisler olmadan rüzgar türbinleri, güneş panelleri, elektrikli arabalar veya modern dünyada güvenmeye başladığımız diğer önemli teknolojiler olmazdı."

Çin Mühendislik Akademisi'nin Genel Kurulu, yabancı akademisyenleri iki yılda bir seçiyor.

Çinliler haricinde ödülün daha önce verildiği isimler arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Nobel Ödülü kazananları Barry J. Marshall ve Satoshi Omura yer alıyor.

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