B sınıfı ehliyet harcı 2023 temmuz fiyatları kaç para oldu?

2022 yılında 130 TL olan ehliyet sınav ücreti de yükseldi. 2023'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak. Peki, Ehliyet kurs ve sürücü belgesi harç ücretleri 2023 ne kadar oldu? İşte, A, A1, A2, B, B1, F, M ve engelli sınıfı 2023 güncel ehliyet kurs ve sınav harç ücreti detayları...

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Ehliyet kurs fiyatları ve sınav harç ücretleri 2023 yılında güncellendi. Ücretler ehliyet sınıfına bağlı olarak değişiklik gösterir. 2022 yılında 130 TL olan ehliyet sınav ücreti de yükseldi. 2023'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak.

Bilindiği üzere; Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, bazı durumlarda kimlik işlevi görebilen resmi belgedir. Kimlik işlevi görebilen ehliyetler sınıflarına göre ayrılır. Ehliyet alınabilmesi sürücü kursuna gidilerek belge alınmalıdır. Ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.

Ehliyet harç ücretleri nereye yatırılır?

Değerli kâğıt ve harç bedelleri Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerine, Vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılır.

2023 yılında ehliyet fiyatları

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL

A VE F sınıfı ehliyet fiyatları

Harç Ücreti: 825 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL

Vakıf Payı: 145 TL

Toplam: 1.594 TL

En az yüzde 30'luk zam beklentisi

Sürücü Kursu Sahibi Ömer Faruk Topdemir ise Show Haber’e yaptığı açıklamasında sürücü kurslarına gelecek zam ile ilgili süreci şu sözlerle anlattı:

“Asgari ücretin artması, parça fiyatlarının artması, araç fiyatlarının artması ve en önemlisi yakıt fiyatlarının artması ile birlikte en az yüzde 30’luk bir zam öngörülüyor. Peşinden bir artış daha bu yıl içerisinde bekliyoruz. Bu hafta vatandaşlarımız sürücü kurslarından ehliyet alırsa eski rakamdan faydalanacak. Sonraki haftaya kalanlar ise maalesef ki zamlı tarife ile karşılaşacaklar. Ehliyet almak isteyenler en yakın sürücü kurslarına hemen gelsinler diyebilirim.”