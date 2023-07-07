Uzman isim uyardı: Oralarda 100 mm üzeri yağış bekleniyor! Meteoroloji, İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verdi

Buna göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.