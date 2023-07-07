Uzman isim uyardı: Oralarda 100 mm üzeri yağış bekleniyor! Meteoroloji, İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verdi
Meteoroloji, İstanbul dahil çok sayıda ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da yağışların, gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Öte yandan hava uzmanı Kerem Ökten'in son uyarıları dikkat çekti. Ökten, "Pazar günü 100 mm üzeri yağış bekleniyor" diyerek 3 şehre uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Buna göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
İstanbullular bu gece serinleyecek
Bir süredir aşırı sıcaklardan bunalan İstanbullular, bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın etkisiyle serinleyecek.