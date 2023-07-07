Tanju Özcan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Orası babanın çiftliği değil"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'partiye girişi yasakladı' iddialarına Tanju Özcan çok sert tepki gösterdi. Özcan "Orası Atatürk’ün, halkın partisi. Senin babanın çiftliği değil. Ben senin evine değil, evime geliyorum" dedi.

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Kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine 3 Temmuz'da Bolu'dan genel merkeze doğru yürüyüşe başlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çarşamba günü genel merkez önünde olması bekleniyor.

Özcan, on binlerce partiliyi genel merkez önüne çağırarak protesto mitingine davet etti. CHP Genel Merkezi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı sonrası alarma geçti. Tanju Özcan'ın Genel Merkez'e alınmaması kararlaştırıldı.

Tanju Özcan sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi ve şunları kaydetti:

"Sözde Demokrat Bay Kemal ve ekibi paniklemiş. Hani ateş olsam cürmüm kadar yer yakardım!!! Korku dağları sarmış. Değişim için 12 Temmuz’da Ankara Genel Merkezi önüne gelecek olan ben dahil binlerce CHP’linin, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarının partiye girişini yasaklamış. Bay Kemal; orası Atatürk’ün, halkın partisi. Senin babanın çiftliği değil. Ben senin evine değil, evime geliyorum. Aç o kapıları, bu kadar korkma. Değişim kaçınılmaz."