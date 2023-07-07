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Gram altında 1500'lü rakamlar hayal oldu! Rekora koşuyor bunu yapan pişman olur!

Gram altında 1500'lü rakamlar hayal oldu! Rekora koşuyor bunu yapan pişman olur!

Haftanın son işlem gününde altında ibre yukarı yönlü... Gram altının ekran fiyatı 1610 lira... Uzmanlara göre dolar kuru ile birlikte yükselişini sürdüren altında 1800'lü rakamlar yolda. Şimdi elindeki satan pişman olur... İşte son rakamlar...

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Altındaki yükseliş dur durak bilmiyor. Yatırımcı halinden memnun. Düğün yapacak olan , altın borcu olan kara kara düşünüyor. Uzmanlar önümüzdeki aylarda gram altında 1800'lü rakamları işaret ediyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından  1.610 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.650 lira, Cumhuriyet altını da 10.680 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2 azalışla 1.911 dolarla kapanışın ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,20 üzerinde 1.915 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcıların odağında  ABD'de açıklanacak istihdam raporu var

Analistler, küresel piyasalarda, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün yatırımcıların odağında ABD'de açıklanacak istihdam raporunun olduğunu söyledi.

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