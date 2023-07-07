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İsveçli eski bakan itiraf etti: Türkiye'deki PKK'yı İsveç'ten finanse ediyorlar

İsveçli eski bakan itiraf etti: Türkiye'deki PKK'yı İsveç'ten finanse ediyorlar

İsveç'in taahhütlerini yerine getirmemesi ve Stockholm'de art arda gerçekleşen skandallar sonrası eski dışişleri Bakanı Ann Linde'den olay yaratacak bir itiraf geldi. İsveç kanalına röportaj veren İsveç eski Dışişleri Bakanı Ann Linde Türkiye'nin endişelerini çok iyi anladığını ifade ederek "Türkiye'deki PKK İsveç'ten finanse ediliyor" dedi.

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Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ile birlikte İsveç'in NATO'ya girme meselesi ve Türkiye'den gelen veto kararları dünya gündemini oldukça meşgul ediyor.

Özellikle teröre verilen desteğin kesilmemesi ve Stockholm'de yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri sonrası Türkiye'nin tepkisi çok sert olurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsveç'in NATO'ya henüz giremeyeceği yönünde sinyaller verdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise geçtiğimiz günlerde 'taahütleri yerine getiriyoruz' açıklamasında bulunmuştu.

Ancak eski dışişleri bakanı olan Ann Linde'den ise olay yaratacak bir itiraf geldi. İsveç'in SVT kanalındaki bir belgesele röportaj veren Linde Türkiye'yi anladığını ifade etti.

Linde'nin röportajını yayımlayan Expressen gazetesi "Son anlaşmada Finlandiya ve İsveç'in PKK ve diğer terör gruplarının finansmanına darbe vurma sözü verdiği belirtilirken, Türkiye İsveç'in bunu yapmadığına inanıyor. Eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'de bu eleştiriye katılmaya hazır" denildi.

Linde röportajda, "Türkiye'deki PKK'nın İsveç'ten finanse edildiği konusunda haklılar. İsveç'te bir güvenlik sorunu olmadığı için Türklerin bunu yeterince ciddiye almadığımızı düşünmeleri de son derece normal" diyor.

Linde konuşmasının devamında "Aynı örgütün parçası olacaksak, terörle mücadeleyi ciddiye aldığımızı göstermemizi istemeleri ve bunu talep etmeleri meşru" dedi.

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