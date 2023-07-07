A sınıfı ehliyet fiyatları 2023 her şey dahil 2023 kaç para oldu?

2022 yılında 130 TL olan ehliyet sınav ücreti de yükseldi. 2023'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak

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Ehliyet kurs fiyatları ve sınav harç ücretleri 2023 yılında güncellendi. Yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 122.93 olarak belirlenirken ceza, harç ve vergilerde artış yaşandı. Ücretler ehliyet sınıfına bağlı olarak değişiklik gösterir. 2022 yılında 130 TL olan ehliyet sınav ücreti de yükseldi. 2023'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 825,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 2 bin 489,90 lira olarak uygulanacak. Peki, Ehliyet kurs ve sürücü belgesi harç ücretleri 2023 ne kadar oldu? İşte, A, A1, A2, B, B1, F, M ve engelli sınıfı 2023 güncel ehliyet kurs ve sınav harç ücreti detayları.

Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre birçok harç ücretine zam gelirken Sürücü belgesi harçları yapılan artıştan muaf tutuldu. Ehliyet ücretleri konusunda sürücü kurslarına zam beklentisi ise devam ediyor.

Mevcut ehliyet ücretleri

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL

Bu rakama ek olarak sürücü kursu ücreti eklenmektedir;

B sınıfı ehliyet sürücü kursu fiyatları

Sürücü kursu: 2.900 TL

Teorik ders saat ücreti: 50 TL

Ders ücreti: 1.700 TL

Direksiyon ders saat ücreti: 335 TL

Ders ücreti: 5,360 TL

2023 yılında ehliyet fiyatları

A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL

B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL

A VE F sınıfı ehliyet fiyatları

Harç Ücreti: 825 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL

Vakıf Payı: 145 TL

Toplam: 1.594 TL