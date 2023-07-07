Arda Güler resmen Real Madrid'de! 6 yıllık imzayı attı, forma numarası belli oldu! Annesi gözyaşlarını tutamadı...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kendisini İspanyol devine bağlayan sözleşmeye imza attı. Başkan Florentino Perez yaptığı açıklamada genç oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti. Öte yandan Arda Güler’in annesi Serap Güler, imza töreninde Arda’nın görüntülerinin izletildiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Arda'nın imza töreni ve giyeceği forma numarası...

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Avrupa’da bu transfer dönemine damgasını vuran isim Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e imza attı. Sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imza atmak için dün Türkiye saatiyle 15.00’te İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Madrid’e hareket eden milli futbolcu imza töreninde 6 yıllık sözleşmeye imza atarken, forma numarası da belli oldu. Anne Serap Güler ise imza töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Arda Güler'in imza töreninde yaşananlar...

Florentıno Rerez: "Arda Güler'i size gururla takdim ediyorum"

İmza töreni öncesi konuşan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Real Madrid'e hoş geldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Gelecekte elde edeceğimiz başarıların temelini oluşturuyoruz. Birçok tecrübeli, birçok yetenekli oyuncularla büyük başarılar elde ettik. Bu şekilde de dünyanın en büyük kulübü olduk. Genç ve yetenekli oyuncular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler."

"Bugün bizim için çok önemli. Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu daha kadromuza katıyoruz. Tüm kulüpler, Arda Güler ile ilgileniyordu. Arda Güler'i size gururla takdim ediyorum."

"Tüm dünyayı etkiledi"

"Arda Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. Real Madrid'i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz."

"Türkiye'nin gururusun"

"18 yaşında olmana rağmen hayalini gerçekleştirebildin. Bu yaşın rağmen birçok başarı elde ettin. Biz hayalini gerçekleştirmene yardımcı oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmanın yolunu bulacağız. Burada büyüyeceksin. Sadece futbol olarak değil, kişilik olarak da büyüyeceksin. Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız. Asla şunu unutma; seni daima ailen destekleyecek, onlar için de çok duygusal bir gün. Çocukları, hayalini gerçekleştirdi. Arda, sen Türkiye'nin de gururusun."

"Fenerbahçe'de büyük sorumluluk aldin"

"Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de büyük sorumluluk aldın. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katıldın. 16 yaşında Fenerbahçe a takımında oynadın, Avrupa'da oynadın. Türkiye Kupası'nı kazandın, en iyi oyuncu seçildin. Fenerbahçe ile 51 maçta oynadın. Türk Milli Takımı'na seçildin. 17 yaşında inanılmaz bir başarı gösterdin. Türkiye de seninle gurur duyuyor Arda. Kariyerini birlikte yukarı çıkaracağız. Bernabeu'da seni her şekilde destekleyecek bir taraftar bulacaksın."

"Asla unutma ki Real Madrid'e bir kere gelenlerin kalbinde hep Real Madrid kalır. Milyonlarca Madridista, seni artık ailenin bir parçası olarak görüyor. Her zaman destekleneceksin. Bu sana çok büyük bir sorumluluk getirecek. Herkesin hedefindeki kişisin. Hayatın buna göre şekillenecek. Tüm çocuklar, seni izleyecekler. Evine hoş geldin. Real Madrid'e hoş geldin Arda." şeklinde konuştu.

Arda Güler: "Efsane olmak istiyorum"

Başkan Perez'in ardından söz alan Arda Güler "Bugün hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Arda Güler 6 yıllık imzayı attı, forma numarası belli oldu

Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler 6 yıllık sözleşmeye imza attı. Valdebebas'ta Real Madrid'in Spor Şehri'nde başkan Florentino Peres ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla poz verdi.

Öte yandan Arda Güler'in imza töreninden önce genç yıldızın Fenerbahçe'deki önemli anlarının gösterildiği video esnasında anne Serap Güler gözyaşlarını tutamadı.

Arda Güler, Real Madrid için sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler bugün düzenlenecek olan imza töreni öncesi Sanitas La Moraleja Üniversite Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

İmza sonrası Arda Güler hazırlık kampına katılacak

Diğer yandan Arda Güler'in, Real Madrid'in sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı öğrenildi.

Real Madrid, 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.

Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.

Formayı giymeden rekor kırdı

Real Madrid'in resmi Instagram hesabından yapılan Arda Güler paylaşımı, İspanyol kulübünün en çok beğeni alan paylaşımı oldu ve Arda Güler daha forma bile giymeden rekor kırmayı başardı.

Fenerbahçe, Arda Güler transferini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.



10 Milyon euro azami bonus maddesi

Açıklamada, bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid'in azami 10 milyon avro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Bir sonraki satıştan yüzde 20 pay

Arda Güler'in başka bir kulübe transferi durumunda Real Madrid'in elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20'sinin de Fenerbahçe'ye verileceği ifade edildi.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Real Madrid tarafından ödeneceği kaydedildi.

İmza için İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.

18 yaşındaki futbolcu yoğun güvenlik önlemleri altında Atatürk Havalimanı'na geldi. Basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyen Arda Güler, kendisini Madrid'e götürecek uçağa yönelerek İstanbul'dan ayrıldı.

Arda Güler'den duygusal veda mesajı

Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkatleri çeken Arda Güler, Real Madrid ile anlaşma sağladı. Genç yıldız, özel uçakla Madrid'e uçtu. Güler yayınladığı mesajda, "Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu." dedi.

Güler yayınladığı mesajda, "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe’ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım.

Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu.

Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.