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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.223,26 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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BIST 100 endeksi, 6.223,26 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,23 puan ve yüzde 0,49 değer kazancıyla 6.171,37 puan oldu. Toplam işlem hacmi 46,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,58 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile spor oldu.

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