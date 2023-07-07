Polis Akademisi Başkanlığı 2023 yılı 1. dönem bekçi alımı ilanı yayınlanmış ve Ocak ayında bekçi alımı başvuruları alınmıştı. Başvuruların alınmasından sonra adaylar ön sağlık aşaması ve yazılı sınav duyurusunu beklemeye başladı. Vatandaşlar ise merak ediyor 2023 2. dönem bekçi alımı ne zaman? Polis Akademisi 2023 2. dönem bekçi alımı ne zaman? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Bekçi alımları vatandaşlar tarafından çok araştırılıyor. Bekçi olmak isteyenler merakla soruyor 2023 2. dönem bekçi alımı ne zaman? Polis Akademisi 2023 2. dönem bekçi alımı ne zaman? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı 2023 yılı 1. dönem bekçi alımı ilanı yayınlanmış ve Ocak ayında bekçi alımı başvuruları alınmıştı. Başvuruların alınmasından sonra adaylar ön sağlık aşaması ve yazılı sınav duyurusunu beklemeye başladı. Vatandaşlar ise merak ediyor 2023 2. dönem bekçi alımı ne zaman? Polis Akademisi 2023 2. dönem bekçi alımı ne zaman? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 2. dönem bekçi alımı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı yayınladığı ilan ile 26 farklı şehirde Bekçi alımı yapacağını bildirmişti. Adaylar 2023 yılı 2. Dönem Bekçi alımı bekliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz dönemde 1250 kişilik kadro adaylara az gelmekle birlikte en az 10.000 Bekçi alımı bekleniyor.

Polis Akademisi Başkanlığı Söz konusu Bekçi alımına ilişkin sınav aşamalarının sıralamasını aktardı. Buna göre; Ön Sağlık Kontrolünden sonra;

Fiziki Yeterlilik Sınavı,

Yazılı Sınav,

Mülakat Sınavı,

olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

1250 Bekçi adayı sınavları için parkur paylaşıldı. Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.