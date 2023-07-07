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Türkiye Kamu Sen'den 'memur maaşı zammı' açıklaması! "Beklentileri karşılamamıştır"

Türkiye Kamu Sen'den 'memur maaşı zammı' açıklaması! "Beklentileri karşılamamıştır"

Türkiye Kamu-Sen Ardahan İl Temsilcisi Ercan Aktaş, açıklamasında Türkiye Kamu-Sen olarak sıraladığımız aksaklıkların düzeltilmesi için her türlü girişimde bulunacak, her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz dedi.

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Milli egemenlik parkında bir araya gelen Türkiye Kamu-Sen üyeleri adına açıklama yapan İl Temsilcisi Ercan Aktaş, 2023 yılının ikinci yarısı için yapılacak artış rakamlarına ilişkin TBMM’ye sunulan kanun teklifinin memuru tatmin etmediğini söyledi.

Aktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veri, ''2023’ün ilk 6 ayında ortaya çıkan %11,77 oranındaki enflasyon farkı ve 2021 yılı toplu sözleşmesinde yer alan %6’lık artışın (kümülatif %17,55) üzerine 8 bin 77 TL’lik seyyanen zam yapılmasını içeren bir kanun teklifi hazırlanmıştır.

Bu teklifle en düşük dereceli memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltildiği ifade edilmektedir. Halbuki gerçek açıklanandan farklıdır. En düşük dereceli memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltmek için belirlenen kriter en düşük işçi maaşına mayıs ayında yapılan artışlar olmuştur. Mayıs ayında İmzalanan toplu sözleşmeye göre en düşük işçi maaşı Ocak 2023 itibarı ile çıplak olarak 22 bin TL olmuştur. Bu rakam üzerine temmuz ayında %15 daha artış yapılacaktır. Ama en düşük dereceli memur maaşı hesaplanırken aile yardımı ve çocuk parası da dahil edilmiş; çıplak ücret yerine giydirilmiş ücret dikkate alınmıştır.

Yani en düşük işçi maaşı çıplak olarak ocak ayında 22 bin TL olmuşken, en düşük memur maaşı sosyal yardımlarla birlikte ancak temmuz ayında 22 bin TL seviyesine gelebilmiştir. Gerçekte 15’inci derecenin 1’inci kademesindeki bekar bir memurun maaşı 10 bin 400 TL dolayındadır. Buna göre en düşük dereceli bekar bir memurun maaşı, yapılacak artışlarla temmuz ayında 22 bin TL değil 20 bin 300 TL olacaktır'' dedi.

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