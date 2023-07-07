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Rusya’da patlayıcı fabrikasında patlama: 6 ölü, 8 yaralı

Rusya’da patlayıcı fabrikasında patlama: 6 ölü, 8 yaralı

Rusya’da bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

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Rusya’nın Samara bölgesindeki Çapayevsk şehrinde bulunan Promsintez patlayıcı fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı operasyonda fabrikadan 6 kişinin cesedi çıkarılırken, 8 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, patlamanın fabrikadaki bir boru hattının söküm işlemi sırasında meydana geldiği ifade edildi.

Patlamanın nedenini tespit etmek üzere soruşturma başlatıldı. Bin 309 kişinin çalıştığı fabrika, 1997 yılında Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine patlayıcı üretmek için kurulmuştu.

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