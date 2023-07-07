30. Dönem POMEM polis alımları ne zaman? 2023 POMEM başvuru takvimi

30. Dönem POMEM alımları, her yıl olduğu gibi bu sene de ön başvuru, sınav, mülakat fiziki (parkur) sınav aşamalarından oluşacak. 30. dönem POMEM başvurularının geride kalmasıyla sınav sürecine dair detaylar ise netlik kazandı. İşte, POMEM sınavlarına ilişkin son gelişmeler...

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Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine yapılacak olan polis alımı sınavları, ön lisans ve lisans mezunu adayların gündeminde yer alıyor. 30. Dönem POMEM sınavlarına odaklanan adaylar, online başvuruların ardından mülakat sürecine geçecek. Peki, POMEM sınavları ne zaman? Polis alımı sınavları hangi tarihte?

POMEM sınavları ne zaman?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Fiziki Yeterlilik Parkuru ölçülerek önce etaplarda yerleştirilecek aletlerin yerleri tespit edilerek bantlar yapıştırılacak.

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. (Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumundan fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir.) Daha sonra komisyonca ismi okunan aday, komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip kameraya doğru dönerek kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru dönecektir.

Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır.

POMEM polis alım süreci nasıl?

Polis adayları; POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde yapılır.