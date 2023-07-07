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Resmen kavuruyor! Sıcaklık 40 dereceyi aştı nefes almak bile zor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Resmen kavuruyor! Sıcaklık 40 dereceyi aştı nefes almak bile zor

Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometreler 46 dereceyi gördü. Sıcaklığın yarın normale dönmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün en yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 45, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 46, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 46, Kızıltepe ilçesinde de 45 derece olarak ölçüldü.

Bölge genelinde bugün de mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklığının yarın normale dönmesi bekleniyor.

Vatandaşların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen gösterdiği bazı il ve ilçe merkezlerinde çocuklar süs havuzlarında serinliyor.

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