BIST 6.184
DOLAR 26,07
EURO 28,42
ALTIN 1.604,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Valilik saat verip uyardı! Çok fena geliyor hazır olun

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Valilik saat verip uyardı! Çok fena geliyor hazır olun

BURSA Valiliği gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Saat verip vatandaşları uyardı.

Abone ol

Kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Son uyarı Bursa Valiliği'nden geldi. Yarın sabah 08.00'dan başlayıp pazar günü saat 19.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi;

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli 21 ile 50 kilogram metrekare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Kamu Sen'den 'memur maaşı zammı' açıklaması! "Beklentileri karşılamamıştır"
Türkiye Kamu Sen'den 'memur maaşı zammı' açıklaması! "Beklentileri karşılamamıştır"
30. Dönem POMEM polis alımları ne zaman? 2023 POMEM başvuru takvimi
30. Dönem POMEM polis alımları ne zaman? 2023 POMEM başvuru takvimi
Resmen kavuruyor! Sıcaklık 40 dereceyi aştı nefes almak bile zor
Resmen kavuruyor! Sıcaklık 40 dereceyi aştı nefes almak bile zor
Rusya’da patlayıcı fabrikasında patlama: 6 ölü, 8 yaralı
Rusya’da patlayıcı fabrikasında patlama: 6 ölü, 8 yaralı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
2. dönem bekçi alımı ne zaman? Polis Akademisi 2023 2. dönem bekçi alımı ne zaman?
2. dönem bekçi alımı ne zaman? Polis Akademisi 2023 2. dönem bekçi alımı ne zaman?
'Her şey kurgudan ibaret' diyerek İYİ Parti'den istifa etti! Bakın hangi partiye katıldı
'Her şey kurgudan ibaret' diyerek İYİ Parti'den istifa etti! Bakın hangi partiye katıldı
Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'ya 7-4 mağlup oldu!
Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'ya 7-4 mağlup oldu!
Trabzonspor'un Slovenya'daki hazırlık kampı sürüyor
Trabzonspor'un Slovenya'daki hazırlık kampı sürüyor
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı!
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı!
Dünya'da 6 Temmuz "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti!
Dünya'da 6 Temmuz "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçti!
Arda Güler resmen Real Madrid'de! 6 yıllık imzayı attı, forma numarası belli oldu! Annesi gözyaşlarını tutamadı...
Arda Güler resmen Real Madrid'de! 6 yıllık imzayı attı, forma numarası belli oldu! Annesi gözyaşlarını tutamadı...