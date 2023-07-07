Valilik saat verip uyardı! Çok fena geliyor hazır olun

BURSA Valiliği gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Saat verip vatandaşları uyardı.

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Kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor. Son uyarı Bursa Valiliği'nden geldi. Yarın sabah 08.00'dan başlayıp pazar günü saat 19.00'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi;

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, ilimizde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli 21 ile 50 kilogram metrekare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."