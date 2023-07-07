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Üst düzey hükümet yetkilisi açıkladı! Bugünkü zamlar son değil yeni vergiler yolda

Üst düzey hükümet yetkilisi açıkladı! Bugünkü zamlar son değil yeni vergiler yolda

Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV yüzde 8'den 10, otomobil, elektronik eşya, sigara ve alkol gibi ürünlerde ise yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı. Reuters'a konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, vergileri artıran iki düzenlemenin ardından gelir artırıcı, harcama kısıcı yeni adımların hükümetin gündeminde olacağını söyledi.

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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Mart ayında yüzde 18’den yüzde 8’e indirilen deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV yüzde 10'a yükseltildi. Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok üründe de yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye çıkarıldı.

Harcamaları kısıcı yeni önlemler geliyor

Reuters'a konuşan üst düzey hükümet yetkilisi, vergileri artıran iki düzenlemenin ardından gelir artırıcı, harcama kısıcı yeni adımların hükümetin gündeminde olacağını söyledi. Hükümet yetkilisi, bugünkü düzenleme ile bütçenin gelir tarafını düzeltmeyi amaçladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

Bütçede ciddi toparlanmaya ihtiyaç var

“Bütçe açığının düşürülmesi amaçlanıyor. Başka bazı adımlar da gündemde olacak. Harcamalarda da azaltıcı yönde adımlar planlanıyor. Seçim ve daha önce önceki bazı kararlar nedeniyle bütçede ciddi bir toparlanmaya ihtiyaç var.”

KKM'nin maliyeti dahil...

Yetkili, KKM’nin maliyeti dahil olmak üzere TCMB’ye transfer edilmesinin de bütçedeki öngörülebilirliği artırma yaklaşımına dayandığını belirterek, mali disiplini artıracaklarını ifade etti.

Bugün yeni vergiler geldi

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan düzenlemelere göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18’lik KDV dilimi yüzde 20’ye, yüzde 8’lik KDV dilimi yüzde 10’a çıkarıldı. Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1’lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı.

Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) de 5 puan artırılarak yüzde 15 oldu.

Ayrıca maktu harç tutarları yüzde 50 artırıldı. Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor.

Yurtdışından getirilen telefonlardan alınan harç ise yüzde 228 artışla 20 bin TL’ye yükseltildi.

Ayrıca şans oyunlarından alınan vergiler de yükseltildi. 

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