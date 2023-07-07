Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden, öğrencilere davet

Türkiye ile Kırgızistan'ın 1995 yılında ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), öğrencilere Bişkek'te uluslararası kalitede, ücretsiz yükseköğrenim görme ve diploma denkliği imkanı sağlarken Türk dünyasından yeni öğrencilerini bekliyor.

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Özel statülü bir devlet üniversitesi olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin diplomaları, Türkiye'de ve Kırgızistan'da devlet üniversitelerinin verdiği diplomalara denk olup aynı hakları sağlıyor.

Eğitim-öğretimin ücretsiz olduğu üniversitede koşulları karşılayan öğrenciler yurt yardımı, giriş kontenjanı bursu, akademik başarı bursu, milli sporcu bursu gibi burslardan faydalanabiliyor.

Ana dili Rusça ve Çince olan öğretim üyelerinin verdikleri kurslara katılan öğrenciler, yüksek öğrenimleri boyunca kendilerini birkaç dil bilen bireyler olarak yetiştirebiliyor.

Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini tercih eden öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere Türkiye'ye gidiş dönüş bileti üniversite tarafından karşılanıyor.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, dünyada önde gelen 2 bin 963 üniversitenin değerlendirildiği ve 1503 üniversitenin sıralandığı QS 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 25 üniversite yer aldı.

İngiliz eğitim danışmanlığı firması QS, üniversiteleri, "Akademik itibar", "İşveren itibarı", "Öğretim elemanı-öğrenci oranı", "Üniversitenin öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarının öğretim elemanı sayısına göre atıf endeksi", "Uluslararası araştırma ağı", "İstihdam sonuçları", "Yabancı öğretim elemanları oranı" ve "Yabancı öğrenci oranı" göstergelerine göre değerlendirdi.

Sıralamada, bu yıl da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi dünya sıralamasında ilk 1000 üniversite arasına girme başarısını göstermişti.

Geçen sene QS tarafından belirlenen dünya üniversite sıralamasının 2023 verilerine göre, dünyanın en iyi 1422 üniversitesi arasında Manas Üniversitesi 801'inci sırada yer almıştı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerini bekliyor

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin, dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında yer alan üniversitelerini tercih etmelerini istedi.

"Manas Üniversitesi, Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu bir altın köprüdür." diyen Ceylan, "Biz üniversitemize Türkiye'nin ve Türk dünyasının başarılı öğrencilerini bekliyoruz. Kampüs üniversiteyiz. Rahat bir ortamımız var. İş garantili ve ücretsiz bir üniversiteyiz. Kırgızistan'ın en zeki ve başarılı öğrencileri bize geliyorlar. Biz istiyoruz ki, Türk dünyasının en kaliteli öğrencileri dünyanın ilk bininde olan bu üniversitede başarılı bir eğitim alarak topluma, ülkelerine, insanlığa faydalı bireyler olarak yetişsinler ve fayda sağlasınlar." ifadelerini kullandı.

Üniversitede değişim ve dönüşümü başlatarak çok sayıda laboratuvar, yeni fakülte ve enstitü kurduklarını anlatan Ceylan, "Bugün övünerek söyleyebilirim ki, Orta Asya'da öğrencilerin kullandığı en çok laboratuvarı olan üniversitelerin başında gelmekteyiz." dedi.

Dünyanın ilk 1000 üniversite arasına girerek üniversitenin "Bir Üniversiteden Ötesi" temel sloganındaki hedefine ulaştığını vurgulayan Ceylan, "Bu başarı Manas Üniversitesi ailesini gururlandırıyor. Biz bir bütün Manas ailesi olarak çaba göstererek bu sonucu elde ettik. Bu aynı zamanda Türkiye ve Kırgızistan eğitimi için çok önemlidir. Biz Kırgızistan'da eğitim ile ön plana çıkan üniversite olma arzusundayız. Biz aynı zamanda Kırgızistan'da insanlara dokunan, ulaşan ve birlikte hareket eden ülkenin sosyal hayatına, ekonomisine, turizmine katkı sağlayabilecek üniversiteye dönüşmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de son yıllarda özellikle YÖK'ün çabalarıyla dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'e giren üniversitelerin sayısının arttığının altını çizen Ceylan, bu sıralamada ilk 1000'de yer alan Manas Üniversitesinin, Kırgızistan'da tek olma özelliğini gösterdiğini ve dünyada ilk 500 üniversite arasına girmeyi hedef koyduğunu kaydetti.

Türkiye Türkçesi ve Kırgızca eğitim verilen Manas Üniversitesinde lisans eğitiminde yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim görüyor.