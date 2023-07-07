Binlerce hacı, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de kıldı

Kutsal topraklardan dönüşe hazırlanan hacılardan Medine'de bulunanlar, cuma namazını Hazreti Muhammed'in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de eda etti.

Abone ol

Medine'deki günlerini ibadet ve kutsal mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye gelerek namaz vaktini bekledi.

Hacılar, namaz vaktini beklerken Kur'an okuyup dua etti.

Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla Mescid-i Nebevi ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, Mescid-i Nebevi'nin içinde ve çevresinde yüz binlerce hacı, saf tutarak cuma namazını eda etti.