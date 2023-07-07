HPV virüsü nedir, neden olur? Neden bulaşır? HPV virüsü nasıl geçer, cinsel yolla mı geçiyor?

HPV virüsü neden olur, neden bulaşır?HPV virüsünün 200’den fazla tipi bulunmaktadır. İnsanları enfekte edebilen bir virüs olan HPV enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tüm kadınların yarısından fazlası hayatları boyunca en az bir kez HPV virüsü ile enfekte olur. HPV taşıyıcısı olan erkek veya kadınla gerçekleştirilen cinsel ilişki sonrasında virüs karşı taraftaki kişiye bulaşmış olur. İşte merak edilenler...

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HPV virüsü nedir? Neden olur? Nasıl bulaşır? HPV olan biri cinsel ilişkiye girebilir mi? HPV virüsü insan cildinde canlı olarak bulunabildiği için en sık olarak cinsel temas ile bulaşmaktadır. HPV taşıyıcısı olan erkek veya kadınla gerçekleştirilen cinsel ilişki sonrasında virüs karşı taraftaki kişiye bulaşmış olur. Çoğu kişide herhangi bir soruna yol açmasa da bazı kişilerde genital siğil ve kansere sebep olabilen virüsün adıdır. HPV'nin birçok tipi, ağzı, boğazı ve genital bölgeyi etkiler. HPV bulaşı ya da belirtileri için cinsel ilişki şart değildir. Uzmanlar eskiden yüzde 2o’lerde görülen hastalığın şimdilerde yüzde 80’lere dayandığını söyleyerek aşının önemini vurguluyor. Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Işık “Biraz da Sağlık Konuşalım” söyleşisine katılıp, “HPV sıklığı artmaya başladı. Aşılanma da bu yüzden önemli” diyerek HPV virüsünde aşının koruyuculuğuna dikkat çekti.

Atakum Belediyesi tarafından sosyal, psikolojik ve hukuksal alanlarda kadınlara destek olmak amacıyla hizmete açılan Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde kentte yaşayan kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Merkez bu kez, Büyük Anadolu Hastaneleri iş birliğiyle “Biraz da Sağlık Konuşalım” başlığı altında yedi hafta boyunca farklı bir hekim ve konuyla kadınlara destek sağlamak için takvim oluşturdu. Söyleşi dizisinin ikinci haftasında Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Işık, “Kadın Hastalıkları ve Doğumla İlgili Soru Cevap” başlığıyla kadınlara önemli bilgiler verdi.

“Aşılanma önemli”

Human papilloma virüs (HPV) ve rahim ağzı kanseri hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Işık, “Eski kitaplar, toplumda görülen HPV sıklığını yüzde 20 olarak yazıyordu. Ancak şu anda yüzde 80’inde var. Bu, insanların daha çok partner değiştirmesinden değil daha çok ortak malzeme kullanılmasından kaynaklanıyor. Ortak tuvaletler, kıyafetler, duşlar, spor salonları kullanılıyor. Bu nedenle HPV sıklığı artmaya başladı. Aşılanma da bu yüzden önemli. HPV aşıları sayesinde mikroplar vücutta tutunamıyor. Kansere dönüşebilen HPV tiplerini önleyebiliyor. 14-65 yaş arasında herkese HPV aşısı yapılabilir” diye konuştu.

Önemli konular masaya yatırılacak Merkezin “Biraz da Sağlık Konuşalım” söyleşi dizisinin sonraki haftalardaki programı da şu şekilde: 12.07.2023’te Beslenme ve Diyet Polikliniğinden Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, “Sağlıklı Beslenme ve Tüyoları”, 19.07.2023’te Nöroloji Polikliniğinden Uzm. Dr. Esin Baltacı ise “Nörolojik Ağrı Tedavileri”, 26.07.2023’te Göğüs Hastalıkları Polikliniği Prof. Dr. Servet Kayhan “Astım ve Alerjisi”; 02.08.2023’te Plastik ve Estetik Cerrahi Op. Dr. Nuray Öztürk, “Bazı Estetik Ameliyatlarda ve Uygulamalarda Doğru Bilinen Yanlışlar”, 09.08.2023 Uzm. Psikolog Sena Özkan Kurt kadınlarla bir araya gelecek. Söyleşiler, her Çarşamba günü Özgecan Kadın Danışma Merkezi binasında yapılacak.

HPV virüsü klozetten bulaşır mı?

HPV virüsü vücut ısısına ihtiyaç duyan bir virüstür bu nedenle klozetten, tuvaletten,hamamdan, saunadan bulaşmaz.

HPV virüsü öpüşme ile bulaşır mı?

Partnerin bademciklerinde, dilinde,dudağında ve boğazın iç kısmında eğer HPV virüsü varsa öpüşmeyle bulaşabilir.

HPV virüsü olan eşler ne yapmalı?

Eğer düşük riskli bir HPV tipi ortaya çıkarsa ya da HPV tespit edilemezse hemen aşı uygulanması önem taşır. HPV olan eşin tedavisi bitene kadar çiftler prezervatif ile korunmalıdır. Yüksek riskli HPV tespit edilirse kolposkopi yapılmalı gerekirse biyopsi ve sıkı takip protokolleri ile hasta rahim kanserinden korunmalıdır.