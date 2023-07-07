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Anadolu Efes, Darius Thompson'ı transfer etti

Anadolu Efes, Darius Thompson'ı transfer etti

Anadolu Efes, İspanya’nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Darius Thompson'ı kadrosuna kattı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1,92 metre boyundaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Thompson, geçen sezon Baskonia formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 12,6 sayı, 6,7 asist ve 3,2 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.

Anadolu Efes, ayrıca Erkan Yılmaz, Derek Willis, Doğuş Özdemiroğlu ve Tyrique Jones'u transfer etmişti.

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