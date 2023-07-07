'Erzurum geçmişte Ermenilerindi' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş'a tepki

‘Erzurum geçmişte Ermenilerindi’ iddiasında bulunan Yeşil Sol Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş'a tepki gösteren Araştırmacı-Yazar Murat Ertaş, Erzurum dün de bugün de küçük Türkistan'dır. Öyle ki, Horasan erenlerinin bin sene evvel ruh verdiği şehrimize o gün bugün Horasan ilçesinden ve Tebrizkapı'dan girilir. Osmanlı döneminde de bir İslam kalesi olan Erzurum'da 72 milletten insan huzur içerisinde yaşamıştır." dedi.

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Araştırmacı-Yazar Murat Ertaş, TBMM’deki konuşmasında ‘Erzurum geçmişte Ermenilerindi’ iddiasında bulunan Yeşil Sol Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş'a tepki göstererek, “Kendisi Mardin Mazıdağılı olduğu halde Yeşil Sol Partisi Erzurum Milletvekili seçilen Meral Danış Beştaş'ın hiçbir gündem ve ilgi yokken yüce mecliste Erzurum ve Ermeni vurgusunda bulunması "Hoybun Antlaşması"nın gereğini yapma gayreti gibi gözüküyor. 1927'de Lübnan'da imzalanan ve o tarihe kadar aralarında kan davası olan Kürtlerle Ermenilerin bölgedeki ortak çıkarları nedeniyle İngiltere ve Fransa tarafından barıştırıldığı Hoybun Antlaşması'yla Ermenilerin Anadolu'da yaptığı katliamlardan sonra, "Ermeni" kelimesinin tepki göreceği öngörülerek Anadolu'daki Ermeni hedeflerine artık Kürt söylemleriyle ulaşılmasına karar verilmişti.” dedi.

Erzurum hem tarih boyunca hem de bu gün önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Ertaş, “Erzurum dün de bugün de küçük Türkistan'dır. Öyle ki, Horasan erenlerinin bin sene evvel ruh verdiği şehrimize o gün bugün Horasan ilçesinden ve Tebrizkapı'dan girilir. Osmanlı döneminde de bir İslam kalesi olan Erzurum'da 72 milletten insan huzur içerisinde yaşamıştır. Beştaş'ın Erzurum milletvekili sıfatıyla yüce meclisimizde şehrimin gündemi, gerçeği, beklentisi ve meselesi değilken "Ermeni" vurgusu yapması çok masum ve iyi niyetli bir çıkış değil, bilakis bir fitne ateşini yakmak, bölgenin sinir uçlarıyla oynamaktır.” şeklinde konuştu.