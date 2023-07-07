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Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı böyle eleştirdi

Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı böyle eleştirdi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken bir "zam" paylaşımı geldi. Yeşilçay, sosyal medya hesabından efektle kendisini yaşlandırdığı bir fotoğrafı yayınlayıp "Vergiler, zamlar günaydın" ifadelerini kullandı.

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Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi.

Noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara da yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, zamlara sessiz kalmadı.

Yeşilçay, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı bir fotoğrafını paylaşarak "Vergiler, zamlar günaydın" notunu yazdı.

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