Telefonların kayıt harcı 20 bin lira oldu, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu
Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.
Gece yarısı Resmi Gazetede yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.
Dev zam sonrası vatandaşlar haberi duyar duymaz sınır kapılarına akın etti.
Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek.