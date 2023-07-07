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Telefonların kayıt harcı 20 bin lira oldu, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu

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Telefonların kayıt harcı 20 bin lira oldu, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı.

Telefonların kayıt harcı 20 bin lira oldu, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.

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Telefonların kayıt harcı 20 bin lira oldu, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu

Gece yarısı Resmi Gazetede yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.

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Telefonların kayıt harcı 20 bin lira oldu, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu

Dev zam sonrası vatandaşlar haberi duyar duymaz sınır kapılarına akın etti.

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Telefonların kayıt harcı 20 bin lira oldu, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek.

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