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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Nikola Mijailovic'i kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Nikola Mijailovic'i kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Sırp smaçör Nikola Mijailovic'i transfer etti.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu İtalya'nın Callipo Sport ekibinde tamamlayan 33 yaşında ve 1,91 metre boyundaki oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Mijailovic; Partizan Termoelektro Beograd, Prefaxis Menen, Ethnikos Alexandroupolis, Montpellier UC, Foinikas Syros ONEX, Tourcoing Lille Metropole, GFC Ajaccio Volley-Ball, Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne, Trefl Gdansk ve Rennes Volley 35 gibi ekiplerde forma giydi.

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