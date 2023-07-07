Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Nikola Mijailovic'i kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Sırp smaçör Nikola Mijailovic'i transfer etti.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu İtalya'nın Callipo Sport ekibinde tamamlayan 33 yaşında ve 1,91 metre boyundaki oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Mijailovic; Partizan Termoelektro Beograd, Prefaxis Menen, Ethnikos Alexandroupolis, Montpellier UC, Foinikas Syros ONEX, Tourcoing Lille Metropole, GFC Ajaccio Volley-Ball, Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne, Trefl Gdansk ve Rennes Volley 35 gibi ekiplerde forma giydi.