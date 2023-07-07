Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil alev alev yandı

KAHRAMANMARAŞ’ta park halindeyken alev alarak yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç yangınında mahalle halkı panik yaşarken, ilk müdahaleyi vatandaşlar iş yerindeki su hortumu ile yaptı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.