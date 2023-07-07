BIST 6.192
DOLAR 26,05
EURO 28,44
ALTIN 1.609,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil alev alev yandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil alev alev yandı

KAHRAMANMARAŞ’ta park halindeyken alev alarak yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç yangınında mahalle halkı panik yaşarken, ilk müdahaleyi vatandaşlar iş yerindeki su hortumu ile yaptı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Düğün masrafları arttı evlilik zorlaştı Diyanet Cuma hutbesinde uyardı
Elektrik sayacı okumak için gittiği villada köpek saldırdı! Talihsiz adam ağır yaralandı
Elektrik sayacı okumak için gittiği villada köpek saldırdı! Talihsiz adam ağır yaralandı
Muş'ta 5 bin dönüm alana tütün ekildi
Muş'ta 5 bin dönüm alana tütün ekildi
Goran Bregoviç Antalya'da konser verecek
Goran Bregoviç Antalya'da konser verecek
Vatandaşlara peş peşe uyarı geldi! Hafta sonu denize girmek yasaklandı
Vatandaşlara peş peşe uyarı geldi! Hafta sonu denize girmek yasaklandı
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı
Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nda ilk gün yarışları tamamlandı
Yurtdışından gelen telefonlar için ödenen İMEİ ücreti kaç para oldu 2023?
Yurtdışından gelen telefonlar için ödenen İMEİ ücreti kaç para oldu 2023?
Hafta sonu denize girme planı yapanlar dikkat! Peş peşe uyarılar
Hafta sonu denize girme planı yapanlar dikkat! Peş peşe uyarılar
Anadolu Efes, Darius Thompson'ı transfer etti
Anadolu Efes, Darius Thompson'ı transfer etti
Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı böyle eleştirdi
Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı böyle eleştirdi
HPV virüsü nedir, neden olur? Neden bulaşır? HPV virüsü nasıl geçer, cinsel yolla mı geçiyor?
HPV virüsü nedir, neden olur? Neden bulaşır? HPV virüsü nasıl geçer, cinsel yolla mı geçiyor?
'Erzurum geçmişte Ermenilerindi' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş'a tepki
'Erzurum geçmişte Ermenilerindi' diyen HDP'li Meral Danış Beştaş'a tepki