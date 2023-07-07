Elektrik sayacı okumak için gittiği villada köpek saldırdı! Talihsiz adam ağır yaralandı

Yurtdışından gelen telefonlar için ödenen İMEİ ücreti kaç para oldu 2023?

Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı böyle eleştirdi

HPV virüsü nedir, neden olur? Neden bulaşır? HPV virüsü nasıl geçer, cinsel yolla mı geçiyor?