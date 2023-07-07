Pasaport ücreti 2023 öğrenci 10 yıllık kaç para oldu?

En az 6 ay en fazla da 10 yıllık olmak üzere çıkartılan pasaportların ücretleri belli oldu. 10 yıllık pasaport fiyatı 2023 yılında toplam 3796,50 TL'dir. 10 yıllık pasaport harç ücreti 3295,50 TL, defter bedeli ise 501 TL'dir. Peki, pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıl pasaport defter bedeli 2023…

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Yurtdışına gitmek isteyen ya da pasaport süresini uzatmak isteyen binlerce vatandaş 8 Temmuz öncesi pasaport başvurusu yapmak istiyor. Yarından itibaren pasaport ücretlerine, defter ücretlerine zam gelecek. Pasaport defter bedeli 2023 yılında değerleme oranının resmileşmesinin ardından belli oldu. Bu yıl pasaport harcı 2023 fiyatları üzerinden ödenecek.

2023 yılı pasaport fiyatları belli oldu. En az 6 ay en fazla da 10 yıllık olmak üzere çıkartılan pasaportların ücretleri değerleme oranının kesinleşmesinin ardından ortaya çıktı. Peki, 2023 yılında pasaport çıkarmak isteyen kişiler ne kadar ödeme yapacaklar?

Pasaport harç fiyatları ne kadar olacak?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport Hizmetleri sayfasında pasaport harçları şu şekilde yer aldı;

Süre Harç ** Defter Toplam

6 Ay 689,70 TL 501,00 TL 1190,70 TL

1 Yıl 1008,30 TL 501,00 TL 1509,30 TL

2 Yıl 1646,10 TL 501,00 TL 2147,10 TL

3 Yıl 2338,50 TL 501,00 TL 2839,50 TL

4-10 Yıl 3295,50 TL 501,00 TL 3796,50 TL

Pasaport harç bedeli nereye ödenecek?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Pasaport başvurusu yapıldıktan sonraki 2 iş günü içerisinde hazırlanan pasaportlar en geç; il merkezlerine 3 iş günü, ilçe merkezlerine 4 iş günü ve köylere 7 iş günü içerisinde teslim edilir.