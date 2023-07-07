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Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Sır ölümleri detaylı otopsi çözecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Sır ölümleri detaylı otopsi çözecek

İZMİR'de evlerinden gelen koku üzerine yapılan kontrolde cesetleri bulunan Suzan Gürzeren ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'in yapılan ön otopsisinde vücutlarında herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadığı bildirildi. anne ve oğlunun ölüm sebebi detaylı otopsi ile belirlenecek.

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Olay, dün akşam saatlerinde Atilla Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Bir süredir komşularından haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

Adrese intikal eden polisler, kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir vasıtasıyla daireye giren ekipler, anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzerin’i (52) yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri, ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Otopside belirlenecek

Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı herhangi bir ize rastlanmadığı belirtilen anne ve oğlunun ölüm sebebinin detaylı otopsi ile belirleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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