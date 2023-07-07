Korhan Berzeg 20gündür kayıp! İngiliz Kraliyet ailesi ile akraba diye mi kaçırıldı?
BALIKESİR'in Gönen ilçesinde 20 gün önce kaybolan ünlü ekonomist ve Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzef her yerde aranıyor arcak kendisinden hala bir haber alınamadı. Kaçırıldı mı kayıp mı oldu tartışmaları sürerken, kaçırılmış olma ihtimali resmi ağızlarca da dillendirilmeye başlandı. Son komplo teorisine göre, Berzeg'in eşi Angela Berzeg'in İngiliz Kraliyet ailesiyle akrabalığı nedeniyle kaçırılmış olabilir.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de hocası olan Dünya Bankası'ndan emekli Prof. Dr. Korhan Berzeg, Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu köyündeki evinden köpeği Tina ile birlikte çıktıktan sonra ortadan yok oldu. 20 gündür arama çalışmaları süren 83 yaşındaki Berzeg'in doberman cinsi eğitimli köpeğiyle kayıp olması kaçırıldı iddialarını güçlendirmeye başladı. Son komplo teorisine İngiltere Kraliyet ailesi de katıldı.
20 gün önce doberman cinsi köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Dünya Bankası'nın eski Asya Direktörü Korhan Berzeg, 150 kilometrekarelik alanda didik arandı halen de aramalar sürüyor. Berzeg'in, eğitimli olan köpeği Tina'yla birlikte kaybolması, 'kaçırıldığı' şüphelerini de beraberinde getiriyor. 20 gündür ne Berzeg'in ne de Tina'nın izine rastlanmış değil.
Vali kaçırılma şüphesini yalanlamadı
Prof. Berzeg'in kaçırıldığına yönelik iddialar dile getirilirken, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "Prof. Berzeg kaçırılmış olabilir mi?" sorusunu "Olayı tüm yönleriyle mercek altında tutuyoruz. Bütün yönleriyle inceliyoruz. En kapsamlı şekilde arama çalışmalarımız ve adli süreç devam ediyor" dedi.
Angela Berzeg: Bir girdabın içindeyim
Sabah gazetesine konuşan Prof. Berzeg'in eşi Angela Berzeg, "Kötü bir rüya. Sanki gerçek dışı bir olay ve bir film senaryosunun içindeki oyuncu gibiyim. Korhan kaybolduğu günden beri her gün 24 saat süren bir dram. Bir trajedinin, bir dramın içindeyim. Yaşanan böyle akıl dışı bir olay sonrası gereğini yapıyorum. Ben artık yalnız mıyım, kocam var mı yok mu? Bir girdabın içinde gibiyim." dedi.