Korhan Berzeg 20gündür kayıp! İngiliz Kraliyet ailesi ile akraba diye mi kaçırıldı?

Angela Berzeg: Bir girdabın içindeyim

Sabah gazetesine konuşan Prof. Berzeg'in eşi Angela Berzeg, "Kötü bir rüya. Sanki gerçek dışı bir olay ve bir film senaryosunun içindeki oyuncu gibiyim. Korhan kaybolduğu günden beri her gün 24 saat süren bir dram. Bir trajedinin, bir dramın içindeyim. Yaşanan böyle akıl dışı bir olay sonrası gereğini yapıyorum. Ben artık yalnız mıyım, kocam var mı yok mu? Bir girdabın içinde gibiyim." dedi.