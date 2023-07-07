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Çanakkale'de orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor

Çanakkale'de orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyor

Çanakkale'den yangın haberi geldi. Lapseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Güreci köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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