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Manisa'da parkta gündüz gözü cinayet işlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da parkta gündüz gözü cinayet işlendi

Manisa’nın Salihli ilçesinde aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen 2 gencin tartışmasında kan aktı. Bıçaklanan ve ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay Salihli’nin Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen Cem Arslaner (30) ile Mahir D.(26) konuşmak için parkta buluştu.

2 genç arasında başlayan tartışma da Mahir D., yanında getirdiği bıçakla Cem Arslaner’i bıçaklayıp kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Arslaner, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası polis ekiplerince yakalanıp göz altına alınan Mahir D.’nin emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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